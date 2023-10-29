«Брест» едва не отобрал очки у «ПСЖ»

«Брест» не так давно лидировал в Лиге 1, но перед матчем с «ПСЖ» притормозил, набрав всего два очка. Чемпионы начали резво с дальнего пушечного выстрела Уоррена Заира-Эмери. Вскоре контратака гостей, и уже Килиан Мбаппе с рикошетом попал в ближний угол ворот - 0:2. «Брест» отыграл один мяч после ввода мяча из-за боковой и подачи, Стив Мунье в падении головой метров с пяти пробил в цель. Сразу после перерыва после углового снова удар головой с близкого расстояния, Жереми ле Дуарон сравнял счет. Вскоре ле Дуарон чудом не замкнул прострел, не реализован убойный момент. Махди Камара и ле Дуарон по очереди расстреливали голкипера, а тот спасал. В самой концовке Килиан Мбаппе заработал пенальти и пробивал с точки - во вратаря, правда, форвард был первым на добивании - 2:3.

«ПСЖ» набрал 22 очка и проигрывает один балл лидирующей «Ницце». Соперник делит пятое место.