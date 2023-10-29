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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» едва не отобрал очки у «ПСЖ»

29 Октября 2023 • 17:07 Комментировать
Брест
2:3
ПСЖ
окончен

«Брест» не так давно лидировал в Лиге 1, но перед матчем с «ПСЖ» притормозил, набрав всего два очка. Чемпионы начали резво с дальнего пушечного выстрела Уоррена Заира-Эмери. Вскоре контратака гостей, и уже Килиан Мбаппе с рикошетом попал в ближний угол ворот - 0:2. «Брест» отыграл один мяч после ввода мяча из-за боковой и подачи, Стив Мунье в падении головой метров с пяти пробил в цель. Сразу после перерыва после углового снова удар головой с близкого расстояния, Жереми ле Дуарон сравнял счет. Вскоре ле Дуарон чудом не замкнул прострел, не реализован убойный момент. Махди Камара и ле Дуарон по очереди расстреливали голкипера, а тот спасал. В самой концовке Килиан Мбаппе заработал пенальти и пробивал с точки - во вратаря, правда, форвард был первым на добивании - 2:3.

«ПСЖ» набрал 22 очка и проигрывает один балл лидирующей «Ницце». Соперник делит пятое место.

Протокол игры  
Брест2:3ПСЖ
  16'Заир-Эмери Уоррен (0:1)
  28'Мбаппе Килиан (0:2)
(1:2) Мунье Стив43'  
(2:2) Ле Дуарон Жереми52'  
  89'Мбаппе Килиан (2:3)
Бизот Марко  88'Лала КенниШардонне БренданБрассье Лилиан  86'Локо БрэдлиКамара Махди 71' (Мартен Жонас ( 71'  87') Лис-Мелу ПьеррМаньетти Уго 65' (Думбия Камори ( 65') Дель Кастильо Ромен 83' (Дари Ашраф ( 83') Мунье Стив 83' (Перейра-Лаже Матиаш ( 83') Ле Дуарон Жереми 71' (Сатриано Мартин ( 71')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарЛе Кардинал ЖюльенБраими Билаль
Доннарумма ДжанлуиджиХакими Ашраф  87'Данилу ПерейраШкриньяр МиланЭрнандес ЛюкаКан-Ин Ли 74' (Витинья II ( 74') Фабиан Руис  88'Заир-Эмери УорренБаркола Бредли 63' (Коло-Муани Рандаль ( 63'  90') Рамуш Гонсалу 63' (Дембеле Усман ( 63') Мбаппе Килиан  90' 90' (Мукиэле Норди ( 90')
Запасные: Солер КарлосМбаппе ЭйтанУгарте МануэльН'Дур ШерТенас Арнау
29 октября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брест ПСЖ

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