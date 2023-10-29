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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин – в основе «Монако» на матч с «Лиллем»

29 Октября 2023 • 16:11 Комментировать
Лилль
1:0
Монако
1 2.30 X 3.85 2 2.95
1-й тайм

В воскресенье «Монако» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Лилля». Российский полузащитник Александр Головин появится на футбольном поле с первых минут.

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит так: Кён, Диатта, Синго, Матсима, Якобс, Закария, Фофана, Минамино, Головин, Балогун, Бен-Йеддер.

Матч «Лилль» - «Монако» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:00. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после девяти туров именно «Монако» располагается на вершине таблицы Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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