​Головин – в основе «Монако» на матч с «Лиллем»

В воскресенье «Монако» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Лилля». Российский полузащитник Александр Головин появится на футбольном поле с первых минут.

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит так: Кён, Диатта, Синго, Матсима, Якобс, Закария, Фофана, Минамино, Головин, Балогун, Бен-Йеддер.

Матч «Лилль» - «Монако» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:00. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после девяти туров именно «Монако» располагается на вершине таблицы Лиги 1.