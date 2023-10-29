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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» назвал стартовый состав на матч с «Брестом»

29 Октября 2023 • 14:20 Комментировать
Брест
1:2
ПСЖ
1 6.40 X 4.70 2 1.50
перерыв

Сегодня, 29 октября, «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брестом» в рамках десятого тура чемпионата Франции.

С первых минут, по решению главного тренера парижан Луиса Энрике, на поле выйдут следующие футболисты: Доннарумма (вр), Хакими, Данилу Перейра, Шкриньяр, Люка Эрнандес, Кан-Ин, Заир-Эмери, Баркола, Рамуш, Мбаппе (к).

Начало встречи «Брест» - «ПСЖ» запланировано на 15:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Отметим, что в случае победы «ПСЖ» обойдет в турнирной таблице «Монако» и станет вторым, но у монегасков есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Брест ПСЖ

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1
2
5.00 4.40 1.66
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Мец Мец
Гавр Гавр
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