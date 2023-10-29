Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Анри — о Заире-Эмери: «Я никогда не видел, чтобы такой молодой игрок был таким зрелым»

29 Октября 2023 • 14:06 Комментировать (1)
Брест
1:2
ПСЖ
1 6.40 X 4.70 2 1.50
перерыв

Тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высказался о 17-летнем полузащитнике «ПСЖ» Уоррене Заире-Эмери.  

«Я никогда не видел, чтобы такой молодой игрок был таким зрелым. Обычно есть молодые игроки, которые играют на позиции нападающих. Редко можно увидеть такого молодого футболиста в центре поля», — приводит слова Анри пресс-служба Лиги 1.

Специалист отметил, что у Заира-Эмери хорошее видение игры, и он умеет делать последний пас.

В нынешнем сезоне футболист появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять результативных передач.

Сегодня, 29 октября, «ПСЖ» встретится с «Брестом» в рамках десятого тура чемпионата Франции. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 15:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьерри Анри Уоррен Заир-Эмери ещё теги

Новости по матчу

14:30
«Брест» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
14:20
«ПСЖ» назвал стартовый состав на матч с «Брестом»
03:19
Луис Энрике – о матче против «Бреста»: «Мы должны быть осторожны»
02:49
Брест - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:45
Рамуш не переживает из-за низкой результативности в «ПСЖ»
23:42
Луис Энрике: «Ли Кан Ин очень важен для «ПСЖ», мы возлагаем на него большие надежды»
15:27
Брест — ПСЖ: прогноз и ставка на матч десятого тура чемпионата Франции — 29 октября 2023
14:46
«ПСЖ» хочет расстаться с Экитике в январе
00:41
«ПСЖ» нацелился на футболиста молодёжной сборной Франции
10:57
Энрике: «Заир-Эмери играет так, словно ему не 17, а 34»
09:59
Заир-Эмери скоро должен продлить контракт с «ПСЖ»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕСТ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
29 Октября 2023 в 14:55
Гави того же возраста и невероятно зрелую игру показывает, и еще пример Беллингема, он феерил в дортмунде начиная с 17 лет тоже.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Брест Брест
ПСЖ ПСЖ
1
2
5.00 4.40 1.66
Видео
29.10.23 в 17:00
Мец Мец
Гавр Гавр
2.50 3.40 3.00
Видео
29.10.23 в 17:00
Лилль Лилль
Монако Монако
2.16 3.95 3.20
Видео
29.10.23 в 17:00
Монпелье Монпелье
Тулуза Тулуза
1.76 4.10 4.60
Видео
29.10.23 в 19:05
Ренн Ренн
Страсбург Страсбург
1.64 4.20 5.60
Видео
29.10.23 в 22:45
Марсель Марсель
Лион Лион
1.69 4.30 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
14:30 · Франция. Лига 1
«Брест» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
14:20 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» назвал стартовый состав на матч с «Брестом»
14:06 · Франция. Лига 1
Анри — о Заире-Эмери: «Я никогда не видел, чтобы такой молодой игрок был таким зрелым» 1
12:32 · Франция. Лига 1
Канчельскис: За Головина нужно радоваться, он молодец
03:19 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о матче против «Бреста»: «Мы должны быть осторожны»
01:45 · Франция. Лига 1
Рамуш не переживает из-за низкой результативности в «ПСЖ»
28 Октября
23:53 · Франция. Лига 1
«Ланс» забил 4 мяча в ворота «Нанта»
23:42 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Ли Кан Ин очень важен для «ПСЖ», мы возлагаем на него большие надежды»
21:41 · Франция. Лига 1
​Адиль Рами назвал человека, которого ненавидит больше всего на свете
20:06 · Франция. Лига 1
«Реймс» в меньшинстве дожал «Лорьян»
15:52 · Франция. Лига 1
​Дешам намеревается пригласить Заира-Эмери в сборную Франции
15:04 · Франция. Лига 1
«Ницца» может расторгнуть контракт с Аталем
14:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет расстаться с Экитике в январе
13:46 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал защитников, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед»
02:21 · Франция. Лига 1
Гроссо могут уволить из «Лиона» – тренеру выдвинули ультиматум слухи
Все новости
Рекомендуем