Анри — о Заире-Эмери: «Я никогда не видел, чтобы такой молодой игрок был таким зрелым»

Тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высказался о 17-летнем полузащитнике «ПСЖ» Уоррене Заире-Эмери.

«Я никогда не видел, чтобы такой молодой игрок был таким зрелым. Обычно есть молодые игроки, которые играют на позиции нападающих. Редко можно увидеть такого молодого футболиста в центре поля», — приводит слова Анри пресс-служба Лиги 1.

Специалист отметил, что у Заира-Эмери хорошее видение игры, и он умеет делать последний пас.

В нынешнем сезоне футболист появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять результативных передач.

Сегодня, 29 октября, «ПСЖ» встретится с «Брестом» в рамках десятого тура чемпионата Франции. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 15:00 по мск.