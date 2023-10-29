Канчельскис: За Головина нужно радоваться, он молодец

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием об игре хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин молодец, здорово играет. Чем больше в Европе будет наших представителей, которые показывают такую игру, тем лучше будет для развития российского футбола. За него сейчас только радоваться нужно», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Эксперт считает, что Головин обязательно рассмотрит предложения от европейских топ-клубов, если они ему поступят.

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне футболист сыграл в восьми матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и стал автором одного ассиста.