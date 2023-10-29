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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике – о матче против «Бреста»: «Мы должны быть осторожны»

29 Октября 2023 • 03:19 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
1 6.40 X 4.70 2 1.50
Через 10 ч. 25 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от выездного матча против «Бреста».

Встреча состоится в воскресенье в рамках десятого тура Лиги 1. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

«Нам ещё не приходилось играть в такое раннее время. «Брест» умеет надёжно играть в защите, любит совершать подачи в штрафную. Будет сложно, особенно если учесть, что совсем недавно мы провели матч Лиги чемпионов. Мы должны быть осторожны», – передаёт L'Equipe слова испанского наставника.

На текущий момент «ПСЖ» занимает третью строчку в турнирной таблице с 18 набранными очками после девяти туров. «Брест», идущий шестым, отстаёт от парижан всего на три балла.

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