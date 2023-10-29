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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамуш не переживает из-за низкой результативности в «ПСЖ»

29 Октября 2023 • 01:45 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
1 6.40 X 4.70 2 1.50
Через 11 ч. 54 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш уверен, что рано или поздно сможет проявить свои бомбардирские способности во Франции.

Португалец был приобретён у «Бенфики» минувшим летом за 65 млн евро (выкуп будет оформлен по окончании сезона), но сумел забить лишь два гола в 11 матчах – оба мяча пришлись в ворота «Марселя». Согласно сведениям журналиста Лоика Танзи, 22-летний игрок ждал от себя большего, но не переживает из-за низкой результативности. Он не собирается менять манеру игры, поскольку уверен, что со временем начнёт забивать регулярно. Форвард связывает трудности с адаптацией к новым условиям.

Гонсалу Рамуш отметился 41 голов в 106 матчах за «Бенфику». В прошлом сезоне футболист отличился 27 раз в 47 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гонсалу Рамуш

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