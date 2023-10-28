«Ланс» забил 4 мяча в ворота «Нанта»

Ушедший из зоны вылета «Ланс» постепенно набирает обороты и в 10-м туре Лиги 1 разобрался с «Нантом», который здорово провёл последние матчи. На 27-й минуте Флориан Сотока открыл счет с пенальти, нанеся удар не без шансов для голкипера. В ответ Мозес Саймон не попал в рамку в убойной позиции. Аналогично и Самуэль Мутуссами. На 58-й минуте Факундо Медина запустил мяч в цель из-за штрафной - 2:0. Пока Элю Вахи транжирил свои моменты, Сотока снова реализовал 11-метровый. До финального свистка Нейл эль-Айнауи воплотил в гол один из двух моментов - 4:0.
«Нант» остается седьмым, соперник идет следом, проигрывая два балла.
Протокол игры
|(1:0) Сотока Флориан27'
|(2:0) Медина Факундо58'
|(3:0) Сотока Флориан72'
|(4:0) Эль Айнауи Нейл89'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Агилар Рубен•Абдул-Самед Салис•Диуф Энди78' (Фюльжени Анжело (78') •Мачадо Дейвер69' (Гилавоги Морган (69') •Сотока Флориан84' (Кортес Оскар (84') •Вахи Элю 68'69' (Айдара Массадио (69') •Томассон Адриен78' (Эль Айнауи Нейл (78')
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Кёмерт Эрай• 68'Дюверн Жан-Кевин• 83'Коко Маркус73' (Адсон (73') •Чиривелья Педро•Мутуссами Самуэль82' (Сиссоко Мусса (82') •Мерлин Квентин81' (Хаджам Жауэн (81') •Молле Флоран•Аблин Маттис60' (Бамба Абдул-Кадер (60') •Саймон Мозес60' (Мохамед Мостафа (60')
28 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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