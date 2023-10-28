«Ланс» забил 4 мяча в ворота «Нанта»

Ушедший из зоны вылета «Ланс» постепенно набирает обороты и в 10-м туре Лиги 1 разобрался с «Нантом», который здорово провёл последние матчи. На 27-й минуте Флориан Сотока открыл счет с пенальти, нанеся удар не без шансов для голкипера. В ответ Мозес Саймон не попал в рамку в убойной позиции. Аналогично и Самуэль Мутуссами. На 58-й минуте Факундо Медина запустил мяч в цель из-за штрафной - 2:0. Пока Элю Вахи транжирил свои моменты, Сотока снова реализовал 11-метровый. До финального свистка Нейл эль-Айнауи воплотил в гол один из двух моментов - 4:0.

«Нант» остается седьмым, соперник идет следом, проигрывая два балла.