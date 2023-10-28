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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» забил 4 мяча в ворота «Нанта»

28 Октября 2023 • 23:53 Комментировать
Ланс
4:0
Нант
окончен

Ушедший из зоны вылета «Ланс» постепенно набирает обороты и в 10-м туре Лиги 1 разобрался с «Нантом», который здорово провёл последние матчи. На 27-й минуте Флориан Сотока открыл счет с пенальти, нанеся удар не без шансов для голкипера. В ответ Мозес Саймон не попал в рамку в убойной позиции. Аналогично и Самуэль Мутуссами. На 58-й минуте Факундо Медина запустил мяч в цель из-за штрафной - 2:0. Пока Элю Вахи транжирил свои моменты, Сотока снова реализовал 11-метровый. До финального свистка Нейл эль-Айнауи воплотил в гол один из двух моментов - 4:0.

«Нант» остается седьмым, соперник идет следом, проигрывая два балла.

Протокол игры  
Ланс4:0Нант
(1:0) Сотока Флориан27'  
(2:0) Медина Факундо58'  
(3:0) Сотока Флориан72'  
(4:0) Эль Айнауи Нейл89'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоАгилар РубенАбдул-Самед СалисДиуф Энди 78' (Фюльжени Анжело ( 78') Мачадо Дейвер 69' (Гилавоги Морган ( 69') Сотока Флориан 84' (Кортес Оскар ( 84') Вахи Элю  68' 69' (Айдара Массадио ( 69') Томассон Адриен 78' (Эль Айнауи Нейл ( 78')
Запасные: Франковски ПшемыславХусанов АбдукодирЛека Жан-ЛуиМенди Нампали
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльКёмерт Эрай  68'Дюверн Жан-Кевин  83'Коко Маркус 73' (Адсон ( 73') Чиривелья ПедроМутуссами Самуэль 82' (Сиссоко Мусса ( 82') Мерлин Квентин 81' (Хаджам Жауэн ( 81') Молле ФлоранАблин Маттис 60' (Бамба Абдул-Кадер ( 60') Саймон Мозес 60' (Мохамед Мостафа ( 60')
Запасные: Пьер-Габриэль РонаэльПаллуа НиколяГанаго ИгнатиусДескамп Реми
28 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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