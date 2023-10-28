Луис Энрике: «Ли Кан Ин очень важен для «ПСЖ», мы возлагаем на него большие надежды»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, насколько важен для команды полузащитник Ли Кан Ин.

22-летний футболист пополнил ряды парижан в июле, перебравшись из испанской «Мальорки». В недавнем матче Лиги чемпионов против «Милана» (3:0) корейский игрок отметился первым забитым мячом за «ПСЖ».

«Мы знаем, на что способен Ли. Он не теряет мяч, создаёт численное превосходство благодаря дриблингу, обладает отличными физическими данными. Нам может очень пригодиться его универсальность – он способен играть на обоих флангах, на острие, в полузащите, может быть ложной «девяткой». Работать с таким игроком – большое удовольствие для тренера. Мы возлагаем на него большие надежды», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Энрике.