Французский футболист Адиль Рами назвал человека, которого ненавидит больше всего на свете. По его словам, это Жак-Анри Эйро - бывший президент «Марселя». Рами выступал в провансальском клубе в период с 2017 по 2019 год.

- Это человек, которого я ненавижу больше всего на свете. Он уволил меня тогда, когда я уже не мог найти другую команду, хотя перед этим отказался отпустить меня. Есть еще дна история, которую стоило бы рассказать и его супруге, - цитирует слова Рами итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что французский футболист является чемпионом мира, он выиграл этот титул в 2018 году.