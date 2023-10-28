«Реймс» в меньшинстве дожал «Лорьян»

В 10-м туре Лиги 1 «Реймс» играл против «Лорьяна». Хозяева поля были ближе к успеху, но мяч упорно не шел в ворота. На 81-й минуте они остались вдесятером после глупой карточки Уильяма Стилла, но даже вдесятером удалось вырвать победу. Джош Уилсон-Эсбранд забил такой нужный и красивый гол, принес «Реймсу» победу со счетом 1:0, а с ней и место в топ-четверке. «Лорьян» - 11-й.