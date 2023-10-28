«Реймс» в меньшинстве дожал «Лорьян»

В 10-м туре Лиги 1 «Реймс» играл против «Лорьяна». Хозяева поля были ближе к успеху, но мяч упорно не шел в ворота. На 81-й минуте они остались вдесятером после глупой карточки Уильяма Стилла, но даже вдесятером удалось вырвать победу. Джош Уилсон-Эсбранд забил такой нужный и красивый гол, принес «Реймсу» победу со счетом 1:0, а с ней и место в топ-четверке. «Лорьян» - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Уилсон-Эсбранд Джош84'
Диуф Йеванн•Агбаду Эммануэль•Окуму Джозеф•Абдельамид Юнис•Фоке Томас78' (Хадра Реда (78') •Де Смет Тибо66' (Уилсон-Эсбранд Джош (66') •Ричардсон Амир87' (Бузи Максим (87') •Теума Тедди• 37'Манетси Маршал66' (Салама Амин (66') •Ито Дзюня87' (Amadou Kone (87') •Дарами Мохаммед
Запасные: Боянг Адама•Ольеро Александр•Диакон Мамаду•Дьяките Умар
Мвого Ивон• 81'Менди Формоз III•Тальби Монтассар•Туре Сулейман•Ле Бри Тео•Абергель Лоран•Бакайоко Тьемуэ• 65'Йонгва Дарлин• 61'Февр Ромен•Крупи Эли Джуниор58' (Bassirou Ndiaye (58') •Тосин Айегун73' (Кари Айман (73')
28 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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