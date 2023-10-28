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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» в меньшинстве дожал «Лорьян»

28 Октября 2023 • 20:06 Комментировать
Реймс
1:0
Лорьян

В 10-м туре Лиги 1 «Реймс» играл против «Лорьяна». Хозяева поля были ближе к успеху, но мяч упорно не шел в ворота. На 81-й минуте они остались вдесятером после глупой карточки Уильяма Стилла, но даже вдесятером удалось вырвать победу. Джош Уилсон-Эсбранд забил такой нужный и красивый гол, принес «Реймсу» победу со счетом 1:0, а с ней и место в топ-четверке. «Лорьян» - 11-й.

Протокол игры  
Реймс1:0Лорьян
(1:0) Уилсон-Эсбранд Джош84'  
Диуф ЙеваннАгбаду ЭммануэльОкуму ДжозефАбдельамид ЮнисФоке Томас 78' (Хадра Реда ( 78') Де Смет Тибо 66' (Уилсон-Эсбранд Джош ( 66') Ричардсон Амир 87' (Бузи Максим ( 87') Теума Тедди  37'Манетси Маршал 66' (Салама Амин ( 66') Ито Дзюня 87' (Amadou Kone ( 87') Дарами Мохаммед
Запасные: Боянг АдамаОльеро АлександрДиакон МамадуДьяките Умар
Мвого Ивон  81'Менди Формоз IIIТальби МонтассарТуре СулейманЛе Бри ТеоАбергель ЛоранБакайоко Тьемуэ  65'Йонгва Дарлин  61'Февр РоменКрупи Эли Джуниор 58' (Bassirou Ndiaye ( 58') Тосин Айегун 73' (Кари Айман ( 73')
Запасные: Понсо ЖульенЛе Гофф ВенсанГомис АльфредМакенго Жан-ВикторЛапорт ЖульенКалюлю ГедеонПабло Пажис
28 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Реймс

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