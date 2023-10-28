​Дешам намеревается пригласить Заира-Эмери в сборную Франции

Полузащитник парижского «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери продолжает удивлять своими прекрасными выступлениями во французском футболе, и теперь об его приглашении в сборную Франции задумался наставник «трехцветных» Дидье Дешам.

Причем речь идет не просто о пробных смотринах в товарищеском матче, а об участии в чемпионате Европы следующего года! А значит, кое-кому в сборной придется потесниться, и это может быть либо Бубакар Камара, либо Юсуф Фофана.

Но, с другой стороны, приглашение в сборную будет означать отказ от участия в олимпийских играх в Париже в 2024 под началом Тьерри Анри, тренера сборной U21.