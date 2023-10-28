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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» может расторгнуть контракт с Аталем

28 Октября 2023 • 15:04 Комментировать
Клермон
0:1
Ницца

История алжирского полузащитника Юсефа Аталя продолжает вскрывать лицемерие двойных стандартов в западном сообществе, а также служит еще одним подтверждением, что футбол стал заложником политики.

- Я осуждаю любое насилие, в любой части мира, поддерживаю всех, кто страдает от насилия. Никогда не писал о ненависти. Мир - это идеал, которому я безгранично предан, - написал алжирский футболист, дисквалифицированный на семь матчей.

Но это еще не все - в руководстве «Ниццы» задумались о расторжении контракта с Аталем, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Такова расплата за комментарии, которые не вписываются в навязываемый политический нарратив.


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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Юсеф Аталь

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