История алжирского полузащитника Юсефа Аталя продолжает вскрывать лицемерие двойных стандартов в западном сообществе, а также служит еще одним подтверждением, что футбол стал заложником политики.

- Я осуждаю любое насилие, в любой части мира, поддерживаю всех, кто страдает от насилия. Никогда не писал о ненависти. Мир - это идеал, которому я безгранично предан, - написал алжирский футболист, дисквалифицированный на семь матчей.

Но это еще не все - в руководстве «Ниццы» задумались о расторжении контракта с Аталем, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Такова расплата за комментарии, которые не вписываются в навязываемый политический нарратив.