«ПСЖ» хочет расстаться с Экитике в январе

«ПСЖ» в январское трансферное окно хотел бы расстаться со своим нападающим Уго Экитике. По информации от журналиста Адриена Гренье, парижский клуб решительно хочет избавиться от молодого француза.

Экитике не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Об этом чётко свидетельствует тот факт, что Уго в нынешнем сезоне провёл всего один поединок в чемпионате Франции.

Напомним, минувшим летом Экитике был близок к уходу из «ПСЖ», но его трансфер во франкфуртский «Айнтрахт» сорвался. При этом в услугах нападающего были также заинтересованы клубы из итальянской Серии А.

Экитике перешёл в «ПСЖ» летом 2022 года и успел провести за команду всего один сезон