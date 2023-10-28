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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет расстаться с Экитике в январе

28 Октября 2023 • 14:46 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
1 5.90 X 4.50 2 1.55
29.10 15:00

«ПСЖ» в январское трансферное окно хотел бы расстаться со своим нападающим Уго Экитике. По информации от журналиста Адриена Гренье, парижский клуб решительно хочет избавиться от молодого француза.

Экитике не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Об этом чётко свидетельствует тот факт, что Уго в нынешнем сезоне провёл всего один поединок в чемпионате Франции.

Напомним, минувшим летом Экитике был близок к уходу из «ПСЖ», но его трансфер во франкфуртский «Айнтрахт» сорвался. При этом в услугах нападающего были также заинтересованы клубы из итальянской Серии А.

Экитике перешёл в «ПСЖ» летом 2022 года и успел провести за команду всего один сезон

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике

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