Рулевой «Лиона» Фабио Гроссо может лишиться работы уже в ближайшее время.

Итальянец занял пост у руля французского коллектива 18 сентября, сменив Лорана Блана, однако перестановка не слишком улучшила положение дел – «Лион» по-прежнему последний в таблице Лиги 1. Как сообщает инсайдер Николо Скира, будущее Гроссо в клубе находится под серьёзным сомнением. Клуб уже выдвинул специалисту ультиматум: если в ближайших матчах против «Марселя» (29 октября) и «Меца» (5 ноября) команда вновь потерпит неудачу, то очередная отставка почти неизбежна.

«Лион» набрал всего одно очко в четырёх поединках под руководством Фабио Гроссо. Контракт наставника рассчитан до конца сезона.