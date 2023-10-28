Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Гроссо могут уволить из «Лиона» – тренеру выдвинули ультиматум слухи

28 Октября 2023 • 02:21 Комментировать
Марсель
...
Лион
1 1.65 X 4.30 2 5.10
29.10 22:45

Рулевой «Лиона» Фабио Гроссо может лишиться работы уже в ближайшее время.

Итальянец занял пост у руля французского коллектива 18 сентября, сменив Лорана Блана, однако перестановка не слишком улучшила положение дел – «Лион» по-прежнему последний в таблице Лиги 1. Как сообщает инсайдер Николо Скира, будущее Гроссо в клубе находится под серьёзным сомнением. Клуб уже выдвинул специалисту ультиматум: если в ближайших матчах против «Марселя» (29 октября) и «Меца» (5 ноября) команда вновь потерпит неудачу, то очередная отставка почти неизбежна.

«Лион» набрал всего одно очко в четырёх поединках под руководством Фабио Гроссо. Контракт наставника рассчитан до конца сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Фабио Гроссо

Новости по матчу

22:52
​Марсель – Лион: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции – 29 октября 2023
09:39
«Марсель» ни разу не проигрывал АЕКу
20:35
Владелец «Лиона»: «Нашей команде не грозит вылет»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРСЕЛЬ ЛИОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Клермон Клермон
Ницца Ницца
0
1
Видео
28.10.23 в 18:00
Реймс Реймс
Лорьян Лорьян
1.68 4.20 5.00
Видео
28.10.23 в 22:00
Ланс Ланс
Нант Нант
1.48 4.60 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
02:21 · Франция. Лига 1
Гроссо могут уволить из «Лиона» – тренеру выдвинули ультиматум слухи
00:41 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нацелился на футболиста молодёжной сборной Франции
27 Октября
23:52 · Франция. Лига 1
«Ницца» возглавила Лигу 1, забив один мяч «Клермону»
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Осимхен может перейти в топ-клуб АПЛ, «Наполи» уже нашёл замену
16:23 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возможное возвращение Языджи в Россию
13:35 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе или Холанн: Миятович выбрал нападающего для «Реала»
10:58 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет купить игрока «ПСЖ»
10:12 · Франция. Лига 1
Корнеев: «Не думаю, что у Головина есть амбиции что-то менять»
09:39 · Франция. Лига 1
«Марсель» ни разу не проигрывал АЕКу
02:30 · Италия. Серия А
Эвра: «Доннарумме не следовало уходить из «Милана»
02:16 · Италия. Серия А
​Эвра: «Леау и Мбаппе даже нельзя сравнивать»
26 Октября
20:20 · Франция. Лига 1
Канчельскис рассказал, что мешает Головину перейти в топ-клуб
13:24 · Франция. Лига 1
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отстранение футболиста из-за поста о Палестине
13:12 · Франция. Лига 1
Капелло: «Никогда не было сомнений в таланте Головина — это топ-игрок»
10:57 · Франция. Лига 1
Энрике: «Заир-Эмери играет так, словно ему не 17, а 34»
Все новости
Рекомендуем