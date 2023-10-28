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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нацелился на футболиста молодёжной сборной Франции

28 Октября 2023 • 00:41 Комментировать
Ланс
...
Нант
1 1.60 X 4.30 2 5.60
Через 20 ч. 55 мин.

Левый защитник «Нанта» Кентен Мерлен попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

Руководство парижан уже установило связь с окружением 21-летнего игрока, докладывает журналист Санти Ауны. Отмечается, что агент Мерлена сам предложил услуги латераля гранду Лиги 1. В числе претендентов на француза также фигурируют итальянский «Наполи» и немецкий «РБ Лейпциг».

Кентен Мерлен провёл девять матчей за «Нант» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей, также в его активе пять поединков за молодёжную сборную Франции. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 млн евро.

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