«ПСЖ» нацелился на футболиста молодёжной сборной Франции

Левый защитник «Нанта» Кентен Мерлен попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

Руководство парижан уже установило связь с окружением 21-летнего игрока, докладывает журналист Санти Ауны. Отмечается, что агент Мерлена сам предложил услуги латераля гранду Лиги 1. В числе претендентов на француза также фигурируют итальянский «Наполи» и немецкий «РБ Лейпциг».

Кентен Мерлен провёл девять матчей за «Нант» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей, также в его активе пять поединков за молодёжную сборную Франции. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 млн евро.