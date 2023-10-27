«Ницца» возглавила Лигу 1, забив один мяч «Клермону»

10-й тур чемпионата Франции открыли «Клермон» и «Ницца». Хозяева поля набрали всего пять очков и идут в зоне вылета, в отличие от противника, который претендует на лидерство, при этом показатели в атаке у соперников соизмеримы. «Ницца» сегодня доминировала и заслуженно победила.

Уже на 10-й минуте Гаэтан Лаборд из пределов штрафной зарядил в штангу. Не смог он отличиться и с пенальти, направив мяч мимо рамки. Лишь на 74-й минуте был открыт счет. Заработавший ранее 11-метровый Хишем Будауи замкнул передачу фактически на пустые ворота от Ромена Перро.

«Ницца» вышла в лидеры и опережает «Монако» на два очка, а «ПСЖ» - на четыре. «Клермон» - 17-й.