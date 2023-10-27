«Ницца» возглавила Лигу 1, забив один мяч «Клермону»

10-й тур чемпионата Франции открыли «Клермон» и «Ницца». Хозяева поля набрали всего пять очков и идут в зоне вылета, в отличие от противника, который претендует на лидерство, при этом показатели в атаке у соперников соизмеримы. «Ницца» сегодня доминировала и заслуженно победила.
Уже на 10-й минуте Гаэтан Лаборд из пределов штрафной зарядил в штангу. Не смог он отличиться и с пенальти, направив мяч мимо рамки. Лишь на 74-й минуте был открыт счет. Заработавший ранее 11-метровый Хишем Будауи замкнул передачу фактически на пустые ворота от Ромена Перро.
«Ницца» вышла в лидеры и опережает «Монако» на два очка, а «ПСЖ» - на четыре. «Клермон» - 17-й.
Протокол игры
|74'Будауи Хишем (0:1)
Диао Мори•Пельмар Анди•Сейду Алиду•Кофрие Максимилиано•Конате Шейк88' (Киэ Грежон (88') •Маньен Йоанн•Гоналон Максим76' (Рашани Эльбасан (76') •Гастьен Йоан82' (Бутубба Биляль (82') •Аллевина Джим•Чам Мухаммед76' (Кейта Хабиб (76') •Николсон Шамар88' (Зеффан Мехди (88')
Запасные: Stan Berkani•Армугом Йоэль•Ожье Флоран•Ндиайе Массамба
Булка Марцин•Росарио Пабло•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен46' (Перро Ромен (46') • 61'Будауи Хишем•Ндайишимийе Юссуф•Сансон Морган 64'71' (Бальде Алиу (71') •Лаборд Гаэтан58' (Моффи Теремас (58') •Гессан Эванн71' (Тюрам Кефрен (71') •Бога Жереми88' (Лоше Том (88')
27 октября. Стадион "Габриэль Монтпье".
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