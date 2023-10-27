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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» возглавила Лигу 1, забив один мяч «Клермону»

27 Октября 2023 • 23:52 Комментировать
Клермон
0:1
Ницца

10-й тур чемпионата Франции открыли «Клермон» и «Ницца». Хозяева поля набрали всего пять очков и идут в зоне вылета, в отличие от противника, который претендует на лидерство, при этом показатели в атаке у соперников соизмеримы. «Ницца» сегодня доминировала и заслуженно победила.

Уже на 10-й минуте Гаэтан Лаборд из пределов штрафной зарядил в штангу. Не смог он отличиться и с пенальти, направив мяч мимо рамки. Лишь на 74-й минуте был открыт счет. Заработавший ранее 11-метровый Хишем Будауи замкнул передачу фактически на пустые ворота от Ромена Перро.

«Ницца» вышла в лидеры и опережает «Монако» на два очка, а «ПСЖ» - на четыре. «Клермон» - 17-й.

Протокол игры  
Клермон0:1Ницца
  74'Будауи Хишем (0:1)
Диао МориПельмар АндиСейду АлидуКофрие МаксимилианоКонате Шейк 88' (Киэ Грежон ( 88') Маньен ЙоаннГоналон Максим 76' (Рашани Эльбасан ( 76') Гастьен Йоан 82' (Бутубба Биляль ( 82') Аллевина ДжимЧам Мухаммед 76' (Кейта Хабиб ( 76') Николсон Шамар 88' (Зеффан Мехди ( 88')
Запасные: Stan BerkaniАрмугом ЙоэльОжье ФлоранНдиайе Массамба
Булка МарцинРосарио ПаблоТодибо Жан-КлерДанте БонфимБар Мельвен 46' (Перро Ромен ( 46'  61') Будауи ХишемНдайишимийе ЮссуфСансон Морган  64' 71' (Бальде Алиу ( 71') Лаборд Гаэтан 58' (Моффи Теремас ( 58') Гессан Эванн 71' (Тюрам Кефрен ( 71') Бога Жереми 88' (Лоше Том ( 88')
Запасные: Сиригу СальватореМенди АнтуанБуанани БадрединКлод-Морис Алексис
27 октября. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Клермон

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