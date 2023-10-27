Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом на данный момент.

«Сложно сказать. Ярких футболистов достаточно, но сказать, что кто-то выделяется, как Головин, я сказать не могу. У нас только Головин есть, который блещет за рубежом. Больше я никого выделить не могу», — сказал Гладилин.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист сыграл 8 матчей, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.

«Монако» после девяти туров набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.