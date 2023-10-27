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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший тренер «Спартака» назвал лучшего российского футболиста в 2023 году эксклюзив

27 Октября 2023 • 11:10 Комментировать
Лилль
...
Монако
1 2.25 X 3.85 2 3.00
29.10 17:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом на данный момент.

«Сложно сказать. Ярких футболистов достаточно, но сказать, что кто-то выделяется, как Головин, я сказать не могу. У нас только Головин есть, который блещет за рубежом. Больше я никого выделить не могу», — сказал Гладилин.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист сыграл 8 матчей, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.

«Монако» после девяти туров набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.  


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