Корнеев: «Не думаю, что у Головина есть амбиции что-то менять»

Бывший советник президента «Монако» Игорь Корнеев поделился мнением о дубле полузащитника французского клуба Александра Головина в ворота «Меца» в матче девятого тура Лиги 1, завершившегося победой монегасков со счётом 2:1.

По мнению эксперта, 27-летний россиянин не покинет свой нынешний клуб, если в «Монако» захотят сохранить его в своём составе.

«После дубля Головина мало что изменилось. Он будет в «Монако», пока ему будут продлевать контракт. Не думаю, что у него есть амбиции что-то менять», — приводит слова Корнеева Metaratings.

В нынешнем сезоне Головин провёл за «Монако» восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.