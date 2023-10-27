Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» ни разу не проигрывал АЕКу

27 Октября 2023 • 09:39 Комментировать
Марсель
3:1
АЕК

«Марсель» обыграл АЕК (3:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы и продлил свою беспроигрышную серию во встречах с греческим клубом.

Всего «Марсель» и АЕК встречались между собой три раза. Ранее команды соперничали в 1989 году в Лиге чемпионов, где в первой игре победу одержал «Марсель» (2:0), а вторая встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

После трёх туров группового этапа Лиги Европы «Марсель» возглавляет турнирную таблицу квартета B, опережая второй АЕК на одно очко. Следом идут «Брайтон» и «Аякс».  

Свой следующий матч в рамках второго по значимости клубного турнира Европы французская команда проведёт 9 ноября так же против «АЕКа».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель АЕК Афины

Новости по матчу

00:37
Марсель – АЕК: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы – 26 октября 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
3 мин
Клермон Клермон
Ницца Ницца
0
0
3.75 3.70 2.03
Видео
28.10.23 в 18:00
Реймс Реймс
Лорьян Лорьян
1.68 4.20 5.00
Видео
28.10.23 в 22:00
Ланс Ланс
Нант Нант
1.48 4.60 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Осимхен может перейти в топ-клуб АПЛ, «Наполи» уже нашёл замену
16:23 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возможное возвращение Языджи в Россию
13:35 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе или Холанн: Миятович выбрал нападающего для «Реала»
10:58 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет купить игрока «ПСЖ»
10:12 · Франция. Лига 1
Корнеев: «Не думаю, что у Головина есть амбиции что-то менять»
09:39 · Франция. Лига 1
«Марсель» ни разу не проигрывал АЕКу
02:30 · Италия. Серия А
Эвра: «Доннарумме не следовало уходить из «Милана»
02:16 · Италия. Серия А
​Эвра: «Леау и Мбаппе даже нельзя сравнивать»
26 Октября
20:20 · Франция. Лига 1
Канчельскис рассказал, что мешает Головину перейти в топ-клуб
13:24 · Франция. Лига 1
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отстранение футболиста из-за поста о Палестине
13:12 · Франция. Лига 1
Капелло: «Никогда не было сомнений в таланте Головина — это топ-игрок»
10:57 · Франция. Лига 1
Энрике: «Заир-Эмери играет так, словно ему не 17, а 34»
10:15 · Франция. Лига 1
Аталь дисквалифицирован на 7 матчей Лиги 1, причина – поддержка Палестины
09:59 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери скоро должен продлить контракт с «ПСЖ»
02:54 · Франция. Лига 1
​Садио Мане приобрёл клуб из четвёртой французской лиги
Все новости
Рекомендуем