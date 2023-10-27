«Марсель» ни разу не проигрывал АЕКу

«Марсель» обыграл АЕК (3:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы и продлил свою беспроигрышную серию во встречах с греческим клубом.

Всего «Марсель» и АЕК встречались между собой три раза. Ранее команды соперничали в 1989 году в Лиге чемпионов, где в первой игре победу одержал «Марсель» (2:0), а вторая встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

После трёх туров группового этапа Лиги Европы «Марсель» возглавляет турнирную таблицу квартета B, опережая второй АЕК на одно очко. Следом идут «Брайтон» и «Аякс».

Свой следующий матч в рамках второго по значимости клубного турнира Европы французская команда проведёт 9 ноября так же против «АЕКа».