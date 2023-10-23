Первый тренер Головина: «В сборной России Александр — сильнейший игрок, но в «Монако» — не знаю»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о дубле российского футболиста в матче девятого тура чемпионата Франции против «Меца» (2:1).

Специалист не смог сказать, перерос ли Головин уровень Лиги 1, но отметил, что 27-летний футболист сейчас является лучшим игроком сборной России.

«Мне приятно смотреть, что он забивает, постоянно играет, тренер ему доверяет. Сейчас Александр на подъёме, у него всё получается. В сборной России Александр — сильнейший игрок, но в «Монако» — не знаю, там тренер оценивает», — приводит слова Плясунова Metaratings.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» восемь матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Цвета французского клуба россиянин защищает с 2018 года, ранее он выступал за ЦСКА.