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Чемпионат Франции. Лига 1

Семшов: «Думаю, в скором времени Головин перейдёт в клуб, который будет сильнее «Монако»

23 Октября 2023 • 16:05 Комментировать
Лилль
...
Монако
29.10 17:00

Бывший игрок «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, вчера, 22 октября, в матче девятого тура чемпионата Франции против «Меца» (2:1) российский футболист оформил дубль.

«Александр не боится брать инициативу на себя, ему даже стандартные положения партнёры доверяют. Думаю, в скором времени он перейдёт в клуб, который будет сильнее «Монако», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Монако Александр Головин
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