Экс-игрока «Зенита» пытались ограбить во Франции

Бывшего футболиста «Зенита» Деяна Ловрена пытались ограбить во Франции. Инцидент произошёл в воскресенье примерно во время матча «Лион» - «Клермон» (1:2). В дом Ловрена пытались прокинуть грабители – на двери были обнаружены следы взлома. При этом проникнуть в жилище преступники не смогли, рассказывает BFM Lyon.

Полиция начала расследование инцидента.

Деян Ловрен перебрался в «Лион» из «Зенита» в начале 2023 года. В нынешнем сезоне хорват провёл за клуб Лиги 1 два матча, в которых он не отмечался результативными действиями.

«Лион» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.