Яновский: «Не верю, что «Монако» выиграет чемпионат Франции»

Экс-игрок французского «ПСЖ» Игорь Яновский оценил шансы «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, стать чемпионом в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

«Я не верю, что они выиграют чемпионат Франции. Как бы сейчас «ПСЖ» ни играл, они наверстают упущенное. С ними тяжело бороться», - поведал эксперт в разговоре с журналистом «Чемпионата».

В последнем матче «Монако» отпраздновал победу над клубом «Мец» со счетом 2:1. Оба мяча в составе монегасков забил российский полузащитник Александр Головин.

По итогам девяти сыгранных туров «Монако» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, опережая ближайшего конкурента на один балл.