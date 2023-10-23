Яновский не верит, что Головин перейдёт в европейский гранд

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Яновский высказался о дальнейших карьерных перспективах полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Если по Головину будет хорошее предложение, которое всех устроит, то он, наверное, пойдёт. При этом сомневаюсь, что это может быть предложение от клуба-гранда мирового футбола», - приводит слова Яновского «Чемпионат».

В матче «Монако» против «Меца» (2:1) Головин отметился двумя забитыми мячами. В текущем розыгрыше Лиги 1 на его счету четыре гола и ассист.

Контракт Александра с монегасками рассчитан до конца июня 2026 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.