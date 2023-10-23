Канчельскис: «Если бы Головин остался в РПЛ, то загубил бы карьеру»

Экс-игрок сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис высказался об успешной игре полузащитника Александра Головина за «Монако». В матче чемпионата Франции против «Меца» (2:1) 27-летний российский хавбек отметился двумя голами, принеся своей команде победу.

«Головин - самый сильный российский игрок прямо сейчас. Он лидер «Монако», один из лучших в чемпионате Франции. Если бы Головин остался в РПЛ, то загубил бы карьеру», - высказал свое мнение Канчельскис в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин провел восемь матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.