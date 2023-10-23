Головин включён в сборную тура Лиги 1

Журналисты авторитетного французского издания Lequipe включили российского хавбека «Монако» Александра Головина в символическую сборную девятого тура Лиги 1.

В поединке против «Меца» 27-летний хавбек отметился двумя забитыми мячами, чем принес монегаскам победу со счетом 2:1. Стоит отметить, что Головин в третий раз включен в символическую сборную в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Александр провел восемь поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После девяти туров «Монако» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.