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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин включён в сборную тура Лиги 1

23 Октября 2023 • 11:01 Комментировать

Журналисты авторитетного французского издания Lequipe включили российского хавбека «Монако» Александра Головина в символическую сборную девятого тура Лиги 1.

В поединке против «Меца» 27-летний хавбек отметился двумя забитыми мячами, чем принес монегаскам победу со счетом 2:1. Стоит отметить, что Головин в третий раз включен в символическую сборную в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Александр провел восемь поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После девяти туров «Монако» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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