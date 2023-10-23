Футболист «Монако»: «Головин играет на потрясающем уровне»

Хавбек «Монако» Крепин Диатта поделился мнением об игре полузащитника команды Александра Головина. В недавнем матче против «Меца» россиянин оформил дубль.

«Головин играет на потрясающем уровне. Он делает это уже не первый сезон. Александр – большой футболист. Он не боится брать ответственность на себя и приносит своими действиями пользу команде. Мы очень рады, что Головин выступает за «Монако», - передает слова Диатта пресс-служба монегасков.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел восемь поединков. 27-летний россиянин записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.