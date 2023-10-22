«Лион» опустился на дно таблицы Лиги 1, проиграв «Клермону»

В последнем на сегодня матче девятого тура Лиги 1 встретились главные аутсайдеры, пока не познавшие радости победы в этом сезоне, «Лион» и «Клермон». «Ткачи» выглядели сильнее и острее противника, но ничего не добились. На 10-й минуте гости повели, Шамар Николсон подал, а Мухаммед Чам забил головой. На 35-й минуте «Клермон» отличился снова, это Йоанн Маньен метко стрельнул из-за штрафной с передачи еще одного экс-спартаковца, Максимилиано Кофрие. На 44-й минуте «Лион» создал первую опасность, Александр Ляказетт пробил в перекладину. Сразу после перерыва хозяева вернули интригу после автогола. В оставшееся время «Клермон» только отбивался и выцарапал эту победу (2:1) и потеснил соперника на последнее место.
Протокол игры
|10'Чам Мухаммед (0:1)
|35'Маньен Йоанн (0:2)
|(1:2) Ожье Флоран52'
Лопеш Антони•Мата Клинтон•Ловрен Деян• 19'О'Брайан Джек• 90'Милагрес Энрике 32'83' (Кумбеди Саэль (83') •Какере Максанс•Акуоку Поль46' (Диавара МамадуII (46') •Мэйтленд-Найлс Эйнсли46' (Нуама Эрнест (46') •Шерки Райан46' (Толиссо Корентен (46') • 67'Ляказетт Александр•Джеффиньо68' (Бальде Мама (68')
Запасные: Кадевере Тино•Риу Реми•Чалета-Цар Дуе•Диоманде Синали
Диао Мори• 90'Пельмар Анди•Ожье Флоран• 45'Кофрие Максимилиано84' (Сейду Алиду (84') • 86'Конате Шейк•Гастьен Йоан• 22'Гоналон Максим69' (Рашани Эльбасан (69') • 90'Маньен Йоанн68' (Кейта Хабиб (68') •Аллевина Джим83' (Зеффан Мехди (83') •Чам Мухаммед81' (Бутубба Биляль (81') •Николсон Шамар
Запасные: Stan Berkani•Маурер Айман•Киэ Грежон•Ндиайе Массамба
22 октября. Стадион "Гроупама Арена".
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