Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» опустился на дно таблицы Лиги 1, проиграв «Клермону»

22 Октября 2023 • 23:47 Комментировать
Лион
1:2
Клермон
окончен

В последнем на сегодня матче девятого тура Лиги 1 встретились главные аутсайдеры, пока не познавшие радости победы в этом сезоне, «Лион» и «Клермон». «Ткачи» выглядели сильнее и острее противника, но ничего не добились. На 10-й минуте гости повели, Шамар Николсон подал, а Мухаммед Чам забил головой. На 35-й минуте «Клермон» отличился снова, это Йоанн Маньен метко стрельнул из-за штрафной с передачи еще одного экс-спартаковца, Максимилиано Кофрие. На 44-й минуте «Лион» создал первую опасность, Александр Ляказетт пробил в перекладину. Сразу после перерыва хозяева вернули интригу после автогола. В оставшееся время «Клермон» только отбивался и выцарапал эту победу (2:1) и потеснил соперника на последнее место.

Протокол игры  
Лион1:2Клермон
  10'Чам Мухаммед (0:1)
  35'Маньен Йоанн (0:2)
(1:2) Ожье Флоран52'  
Лопеш АнтониМата КлинтонЛоврен Деян  19'О'Брайан Джек  90'Милагрес Энрике  32' 83' (Кумбеди Саэль ( 83') Какере МаксансАкуоку Поль 46' (Диавара МамадуII ( 46') Мэйтленд-Найлс Эйнсли 46' (Нуама Эрнест ( 46') Шерки Райан 46' (Толиссо Корентен ( 46'  67') Ляказетт АлександрДжеффиньо 68' (Бальде Мама ( 68')
Запасные: Кадевере ТиноРиу РемиЧалета-Цар ДуеДиоманде Синали
Диао Мори  90'Пельмар АндиОжье Флоран  45'Кофрие Максимилиано 84' (Сейду Алиду ( 84'  86') Конате ШейкГастьен Йоан  22'Гоналон Максим 69' (Рашани Эльбасан ( 69'  90') Маньен Йоанн 68' (Кейта Хабиб ( 68') Аллевина Джим 83' (Зеффан Мехди ( 83') Чам Мухаммед 81' (Бутубба Биляль ( 81') Николсон Шамар
Запасные: Stan BerkaniМаурер АйманКиэ ГрежонНдиайе Массамба
22 октября. Стадион "Гроупама Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Клермон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лилль Лилль
Брест Брест
1
0
1.56 4.50 6.00
Видео
Окончен
Нант Нант
Монпелье Монпелье
2
0
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Реймс Реймс
1
1
2.75 3.55 2.60
Видео
Окончен
Монако Монако
Мец Мец
2
1
1.40 5.40 7.60
Видео
Окончен
Лион Лион
Клермон Клермон
1
2
1.74 4.20 4.60
Видео
Все матчи
Новости
22 Октября
23:47 · Франция. Лига 1
«Лион» опустился на дно таблицы Лиги 1, проиграв «Клермону»
23:27 · Франция. Лига 1
Головин – лучший в топ-5 лигах Европы по голам дальними ударами за два сезона
22:34 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» - о дубле Головина: «Я не удивлён»
21:08 · Франция. Лига 1
​Головин – о своём первом голе: «Шансов отразить удар у вратаря было немного»
19:34 · Франция. Лига 1
​Головин оформил дубль, ещё раз забив из-за штрафной – «Монако» впереди
18:54 · Франция. Лига 1
​Головин шикарным голом сравнял счёт в матче с «Мецем»
18:21 · Франция. Лига 1
​Команда Головина пропустила с чужой половины поля
18:05 · Франция. Лига 1
«Лилль» и «Нант» отпраздновали победы
17:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Мец»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:26 · Франция. Лига 1
Головин – в основе «Монако» на матч против «Меца»
16:01 · Франция. Лига 1
«Лорьян» прервал серию неудач, одолев «Ренн»
13:42 · Франция. Лига 1
​Кейлор Навас принял решение по будущему
03:08 · Франция. Лига 1
​Впервые в истории французского чемпионата два итальянских тренера сразились друг против друга
02:36 · Франция. Лига 1
Маркиньос обошёл Верратти и стал вторым в истории по сыгранным матчам за «ПСЖ»
02:27 · Франция. Лига 1
​Данте - пятый игрок в 21-м веке в Лиге 1, сыгравший в возрасте 40+
Все новости
Рекомендуем