«Лион» опустился на дно таблицы Лиги 1, проиграв «Клермону»

В последнем на сегодня матче девятого тура Лиги 1 встретились главные аутсайдеры, пока не познавшие радости победы в этом сезоне, «Лион» и «Клермон». «Ткачи» выглядели сильнее и острее противника, но ничего не добились. На 10-й минуте гости повели, Шамар Николсон подал, а Мухаммед Чам забил головой. На 35-й минуте «Клермон» отличился снова, это Йоанн Маньен метко стрельнул из-за штрафной с передачи еще одного экс-спартаковца, Максимилиано Кофрие. На 44-й минуте «Лион» создал первую опасность, Александр Ляказетт пробил в перекладину. Сразу после перерыва хозяева вернули интригу после автогола. В оставшееся время «Клермон» только отбивался и выцарапал эту победу (2:1) и потеснил соперника на последнее место.