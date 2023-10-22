Головин – лучший в топ-5 лигах Европы по голам дальними ударами за два сезона

Полузащитник «Монако» Александр Головин в воскресный вечер огорчил болельщиков «Меца» двумя голами, забитыми дальними ударами. В итоге игра завершилась победой монегасков – 2:1.

Как сообщает Opta Sports, теперь Головин – лучший игрок топ-5 сильнейших первенств Европы по этому показателю с начала прошлого сезона. У него шесть таких голов. Второй в рейтинге – полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, третий – Тён Копмейнерс из «Аталанты».

Отметим, что у Головина, выступающего за монегасков уже с 2018 года, в этом сезоне Лиги 1 набралось четыре гола за свой клуб.

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