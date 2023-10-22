Тренер «Монако» - о дубле Головина: «Я не удивлён»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер заявил, что не удивлён сегодняшнему перформансу от российского лидера монегасков Александра Головина. Напомним, Головин своим дублем принёс «Монако» победу над «Мецем» - 2:1.

«Это были два невероятных гола, однако я не удивлен, так как это уже не первый раз, когда он забивает подобным ударами», - цитирует Хюттера пресс-служба «Монако».

Напомним, завоёванные три балла вывели монегасков на чистое первое место в чемпионате Франции. Теперь у клуба 20 набранных очков. У идущей на втором месте «Ниццы» - 19 баллов, у «ПСЖ» с третьего места – 18.

Дубль Александра позволил «Монако» переломить «Мец»