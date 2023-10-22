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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин – о своём первом голе: «Шансов отразить удар у вратаря было немного»

22 Октября 2023 • 21:08 Комментировать
Монако
2:1
Мец

В воскресенье вечером «Монако» добился волевой победы над «Мецем» со счётом 2:1 в матче девятого тура чемпионата Франции. Оба гола за монегасков забил Александр Головин, который нанёс два качественных удара из-за пределов штрафной площади.

Сам Головин дал комментарий по поводу своих голов.

«Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый угол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол - это стандарт», - сказал Головин, чьи слова приводит ТАСС.

Головин также отметил, что победа «Монако» была заслуженной.  По словам футболиста, после таких матчей есть отличные эмоции.

Именно «Монако» сейчас является лидером во французской Лиге 1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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