Феноменальный Головин! Дубль Александра позволил «Монако» переломить «Мец» и вернуться на первую строчку

«Монако» и «Мец» сошлись в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч девятого тура Лиги 1 состоялся 22 октября на стадионе «Луи II».

«ПСЖ» победил «Страсбур» и подвинул «Монако» с первой позиции, так что в домашней игре против «Меца» Александр Головин и компания были вдвойне мотивированы. Российский полузащитник с первых минут появился на поле, составив атакующую группу с Бен-Йеддером, Балогуном и Минамино. Постепенно атакующий потенциал «Монако» начинает обретать очертания, предсказываемые ранее. Хюттер больше не удивляет составом.

Готовы были к такому раскладу и футболисты «Меца», которые решили ошарашить своей атакующей активностью. Получилось на редкость удачно. Уже на четвёртой минуте встречи гости открыли счёт, да как! Со своей половины поля забил полузащитник Ламин Камара. Сам он вступил в отбор, выцарапал мяч у Юссуфа Фофана и из центрального круга забросил за шиворот Филиппу Кёну, который при позиционной атаке своей команды слишком далеко вышел вперёд и потерял ворота – 1:0.

Удивительно, но быстрый гол «Меца» больше всего взбодрил Александра Головина. Россиянин выступал главным мотором атак «Монако» и первым мог счёт сравнивать. На дриблинге сместился он в центр, финтом убрал защитника и по классике пробил в дальний угол. Укиджа парировал этот выстрел в блестящем броске. Не получилось тогда, получится в другой раз, подумал Головин и сравнял-таки счёт в конце первого тайма.

Крислен Матсима подключился к атаке и покатил мяч на Александра Головина, тот включил дриблинг, ушёл от своего опекуна и нанёс классный обводящий удар в дальний угол – 1:1! Красота всё-таки случилась. Теперь уже взбодрился «Мец». Жан-Жак Данле целых два шанса имел, чтобы вывести свою команду вперёд. Для начала он в падении замкнул классный прострел Теттеха, но спас «Монако» Кён, а затем вышел один на один с голкипером, но и тут не сумел переиграть Филиппа, попав ему в лицо!

Подвиги голкипера «Монако» наиболее позитивным образом отразились на Головине. Александр вновь взвалил на себя бремя лидерства и потащил команду вперёд. Камара сбил Минамино недалеко от своей штрафной площади, к мячу подошёл Головин и ювелирным ударом над «стенкой» уложил мяч в самый гол, прыжок голкипера уже не спасал – 2:1. На сей раз «Монако» не стал отсиживаться в обороне и атаки продолжил. Мог отличиться Минамино, который на дуге штрафной площади эффектно развернул защитника и пробил, да только Укиджа удар парировал.

«Монако» и далее ситуацию контролировал, проводил время в атаках. Голов однако больше не случилось, минимальный успех на счету хозяев. Филигранный дубль Александра Головина вернул «Монако» на вершину, «ПСЖ» и «Ницца» подвинуты.