​Головин оформил дубль, ещё раз забив из-за штрафной – «Монако» впереди

«Монако» принимает «Мец» в матче девятого тура чемпионата Франции. Гости быстро забили посредством невероятного удара со своей половины поля. В концовке первого тайма счёт сравнял Александр Головин, которому удался отличный выстрел из-за пределов штрафной площади – мяч попал в правый верхний угол.

На 55-й минуте Головин оформил дубль и вывел «Монако» вперёд. Российскому хавбеку удался точный удар со штрафного примерно с двадцати пяти метров.

В сезоне 2023/2024 Александр Головин провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один голевой пас на партнёра.

Следить за игрой между «Монако» и «Мецем» можно в текстовой трансляции.