«Кто нас спасёт, если не царь!»: реакция болельщиков «Монако» на гол Головина из-за пределов штрафной

В эти минуты проходит матч 9-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» принимает «Мец».

Счёт после первого тайма 1:1. На гол полузащитника Ламина Камара со своей половины поля ответил российский полузащитник Александр Головин. Футболист классным ударом из-за пределов штрафной сравнял счёт. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков «Монако» на гол Александра.

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