​Головин шикарным голом сравнял счёт в матче с «Мецем»

В воскресенье вечером «Монако» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Меца». Монегаски быстро пропустили гол, причём игрок гостей умудрился забить со своей половины поля. Количество единиц на табло на 42-й минуте уравнял Александр Головин. Российскому полузащитнику удался красивейший удар из-за пределов штрафной площади в правый верхний угол.

Напомним, что в октябре из-за проблем со здоровьем Головин не сыграл за сборную России. С тех пор полузащитник успел восстановиться.

Следить за матчем Лиги 1 между «Монако» и «Мецем» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.