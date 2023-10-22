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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин шикарным голом сравнял счёт в матче с «Мецем»

22 Октября 2023 • 18:54 Комментировать
Монако
2:1
Мец
окончен

В воскресенье вечером «Монако» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Меца». Монегаски быстро пропустили гол, причём игрок гостей умудрился забить со своей половины поля. Количество единиц на табло на 42-й минуте уравнял Александр Головин. Российскому полузащитнику удался красивейший удар из-за пределов штрафной площади в правый верхний угол.

Напомним, что в октябре из-за проблем со здоровьем Головин не сыграл за сборную России. С тех пор полузащитник успел восстановиться.

Следить за матчем Лиги 1 между «Монако» и «Мецем» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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