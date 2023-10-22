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Чемпионат Франции. Лига 1

​Команда Головина пропустила с чужой половины поля

22 Октября 2023 • 18:21 Комментировать
Монако
1:1
Мец
1 1.35 X 5.70 2 8.50
перерыв

В воскресенье вечером во французской Лиге 1 играют «Монако» и «Мец». Гостям удалось открыть счёт уже на четвёртой минуте – Ламин Камара забил со своей половины поля. Футболист воспользовался тем, что Филипп Кён далековато вышел из ворот.

Теперь Александр Головин и другие футболисты «Монако» будут стараться отыграться. Россиянин, как мы уже сообщали, восстановился и начал игру с первых минут. Ранее в октябре из-за проблем со здоровьем он не сыграл в товарищеских матчах сборной России.

Следить за матчем между «Монако» и «Мецем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Мец Ламин Камара
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