​Команда Головина пропустила с чужой половины поля

В воскресенье вечером во французской Лиге 1 играют «Монако» и «Мец». Гостям удалось открыть счёт уже на четвёртой минуте – Ламин Камара забил со своей половины поля. Футболист воспользовался тем, что Филипп Кён далековато вышел из ворот.

Теперь Александр Головин и другие футболисты «Монако» будут стараться отыграться. Россиянин, как мы уже сообщали, восстановился и начал игру с первых минут. Ранее в октябре из-за проблем со здоровьем он не сыграл в товарищеских матчах сборной России.

Следить за матчем между «Монако» и «Мецем» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.