«Лилль» и «Нант» отпраздновали победы

В чемпионате Франции подошли к концу три матча девятого тура. Быстрый гол Юссуфа Языджи позволил «Лиллю» переиграть конкурентов из «Бреста» (1:0). «Нант» более убедительно одолел «Монпелье» (2:0). Флоран Молле забил «гол в раздевалку», а точку на 74-й минуте поставил Абдул-Кадер Бамба. «Тулуза» с «Реймсом» набрали по очку, забив по голу в начале второго тайма (1:1).