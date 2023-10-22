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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» и «Нант» отпраздновали победы

22 Октября 2023 • 18:05 Комментировать
Лилль
1:0
Брест

В чемпионате Франции подошли к концу три матча девятого тура. Быстрый гол Юссуфа Языджи позволил «Лиллю» переиграть конкурентов из «Бреста» (1:0). «Нант» более убедительно одолел «Монпелье» (2:0). Флоран Молле забил «гол в раздевалку», а точку на 74-й минуте поставил Абдул-Кадер Бамба. «Тулуза» с «Реймсом» набрали по очку, забив по голу в начале второго тайма (1:1).

Протокол игры  
Лилль1:0Брест
(1:0) Языджи Юсуф6'  
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеЙоро ЛениРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесАндре Бенжамин  45'Бенталеб Набиль 67' (Ayyoub Bouaddi ( 67') Жегрова Эдон 66' (Уна Адам ( 66') Языджи Юсуф 76' (Кабелла Реми ( 76') Кавалейру Иван 75' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 75'  79') Дэвид Джонатан 89' (Юмтити Самуэль ( 89')
Запасные: Манноне ВитоГудмундссон ГабриэльМирамон ИгнасиоСантос Тиаго
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданДари АшрафЛоко БрэдлиМаньетти Уго 63' (Думбия Камори ( 63') Мартен Жонас 74' (Мунье Стив ( 74') Дель Кастильо Ромен 87' (Перейра-Лаже Матиаш ( 87') Лис-Мелу ПьеррЛе Дуарон Жереми  41' 74' (Браими Билаль ( 74'  84') Сатриано Мартин 74' (Камблан Аксель ( 74'  79')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарЛе Кардинал ЖюльенЛебо Адриен
22 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Протокол игры 
Нант2:0Монпелье
(1:0) Молле Флоран 44'  
(2:0) Бамба Абдул-Кадер 74'  
Лафон Альбан  Коко Маркус   79' (Пьер-Габриэль Ронаэль (   79' Кёмерт Эрай  Дюверн Жан-Кевин  Мерлин Квентин   90' (Хаджам Жауэн (   90' Сиссоко Мусса   58' (Бамба Абдул-Кадер (   58'   75' Чиривелья Педро  Мутуссами Самуэль  Молле Флоран   64'  Аблин Маттис   57' (Адсон (   57' Саймон Мозес
Запасные: Аппюа Стредер  Паллуа Николя  Дьяк Ламин  Дескамп Реми  Зезе Натан
Лекомт Бенжамен  Сако Фалае  Омерагич Бечир  Куяте Кики   90'  Силла Иссиага   78' (Yanis Issoufou (   78' Шотар Жорис  Ферри Жордан   78' (Сент-Люс Тео (   78' Аль-Тамари Мусса  Саванье Тежи   78' (Леруа Лео (   78' Хазри Вахби   58' (Йебоа Келвин (   58' Адамс Акор   58' (Фаяд Халил (   58')
Запасные: Жюльен Кристофер  Тшато Энзо  Сахо Мамаду  Берто Димитри
 22 октября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры 
Тулуза1:1Реймс
  48' Ричардсон Амир (0:1)
(1:1) Даллинга Тийс 51'  
Рестес Гийом  Деслер Миккел  Коста Логан   59'  Николайсен Расмус  Суасо Габриэль   76' (Беграуи Янис (   76' Шмидт Никлас  Сьерро Венсан  Кассерес Кристиан   89' (Генро Денис (   89' Доннум Арон   62'   66' (Бангре Мамади (   66' Даллинга Тийс   76' (Диарра Мусса (   76' Хелаберт Сесар   66' (Магри Франк (   66')
Запасные: Домингес Алекс  Скюття Наатан  Кебен Кевин  Каманзи Уоррен
Диуф Йеванн  Агбаду Эммануэль  Окуму Джозеф  Абдельамид Юнис  Фоке Томас   77' (Диаките Ибрахим (   77' Манетси Маршал  Атангана-Эдоа Валентин   77' (Хадра Реда (   77' Ричардсон Амир   83' (Amadou Kone (   83' Де Смет Тибо   77' (Уилсон-Эсбранд Джош (   77' Ито Дзюня  Дарами Мохаммед   59' (Дьяките Умар (   59')
Запасные: Салама Амин  Боянг Адама  Ольеро Александр  Диакон Мамаду
 22 октября. Стадион "Мунисипал".

 

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