«Лилль» и «Нант» отпраздновали победы

В чемпионате Франции подошли к концу три матча девятого тура. Быстрый гол Юссуфа Языджи позволил «Лиллю» переиграть конкурентов из «Бреста» (1:0). «Нант» более убедительно одолел «Монпелье» (2:0). Флоран Молле забил «гол в раздевалку», а точку на 74-й минуте поставил Абдул-Кадер Бамба. «Тулуза» с «Реймсом» набрали по очку, забив по голу в начале второго тайма (1:1).
Протокол игры
|(1:0) Языджи Юсуф6'
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин• 45'Бенталеб Набиль67' (Ayyoub Bouaddi (67') •Жегрова Эдон66' (Уна Адам (66') •Языджи Юсуф76' (Кабелла Реми (76') •Кавалейру Иван75' (Харальдссон Хакон-Арнар (75') • 79'Дэвид Джонатан89' (Юмтити Самуэль (89')
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Дари Ашраф•Локо Брэдли•Маньетти Уго63' (Думбия Камори (63') •Мартен Жонас74' (Мунье Стив (74') •Дель Кастильо Ромен87' (Перейра-Лаже Матиаш (87') •Лис-Мелу Пьерр•Ле Дуарон Жереми 41'74' (Браими Билаль (74') • 84'Сатриано Мартин74' (Камблан Аксель (74') 79'
22 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Протокол игры
|(1:0) Молле Флоран 44'
|(2:0) Бамба Абдул-Кадер 74'
Лафон Альбан • Коко Маркус 79' ( Пьер-Габриэль Ронаэль ( 79') • Кёмерт Эрай • Дюверн Жан-Кевин • Мерлин Квентин 90' ( Хаджам Жауэн ( 90') • Сиссоко Мусса 58' ( Бамба Абдул-Кадер ( 58' ) • 75'Чиривелья Педро • Мутуссами Самуэль • Молле Флоран • 64'Аблин Маттис 57' ( Адсон ( 57') • Саймон Мозес
Запасные: Аппюа Стредер • Паллуа Николя • Дьяк Ламин • Дескамп Реми • Зезе Натан
Лекомт Бенжамен • Сако Фалае • Омерагич Бечир • Куяте Кики • 90'Силла Иссиага 78' ( Yanis Issoufou ( 78') • Шотар Жорис • Ферри Жордан 78' ( Сент-Люс Тео ( 78') • Аль-Тамари Мусса • Саванье Тежи 78' ( Леруа Лео ( 78') • Хазри Вахби 58' ( Йебоа Келвин ( 58') • Адамс Акор 58' ( Фаяд Халил ( 58')
Запасные: Жюльен Кристофер • Тшато Энзо • Сахо Мамаду • Берто Димитри
22 октября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
|48' Ричардсон Амир (0:1)
|(1:1) Даллинга Тийс 51'
Рестес Гийом • Деслер Миккел • Коста Логан • 59'Николайсен Расмус • Суасо Габриэль 76' ( Беграуи Янис ( 76') • Шмидт Никлас • Сьерро Венсан • Кассерес Кристиан 89' ( Генро Денис ( 89') • Доннум Арон 62' 66' ( Бангре Мамади ( 66') • Даллинга Тийс 76' ( Диарра Мусса ( 76') • Хелаберт Сесар 66' ( Магри Франк ( 66')
Запасные: Домингес Алекс • Скюття Наатан • Кебен Кевин • Каманзи Уоррен
Диуф Йеванн • Агбаду Эммануэль • Окуму Джозеф • Абдельамид Юнис • Фоке Томас 77' ( Диаките Ибрахим ( 77') • Манетси Маршал • Атангана-Эдоа Валентин 77' ( Хадра Реда ( 77') • Ричардсон Амир 83' ( Amadou Kone ( 83') • Де Смет Тибо 77' ( Уилсон-Эсбранд Джош ( 77') • Ито Дзюня • Дарами Мохаммед 59' ( Дьяките Умар ( 59')
Запасные: Салама Амин • Боянг Адама • Ольеро Александр • Диакон Мамаду
22 октября. Стадион "Мунисипал".
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