Головин – в основе «Монако» на матч против «Меца»

В воскресенье вечером в чемпионате Франции «Монако» будет принимать «Мец». Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут. Головин полностью восстановился из-за повреждения, которое не позволило ему сыграть за сборную России в октябре.

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит так: Кён, Синго, Якобс, Матсима, Дьятта, Минамино, Камара, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Балогун.

Матч между «Монако» и «Мецем» стартует в 18:05 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.