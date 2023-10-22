«Лорьян» прервал серию неудач, одолев «Ренн»

В девятом туре чемпионата Франции «Лорьян» играл против «Ренна». Хозяева поля, не побеждавшие с лета, открыли счет уже на четвертой минуте благодаря автоголу. Соперник доминировал сегодня, но смог забить лишь раз, однако гол Людовика Бласа ничего не дал, так как «Лорьян» вырвал победу на 45-й минуте после удара Сулеймана Туре.
«Ренн» остается восьмым, а соперник проигрывает ему только очко, хотя до начала тура шел в зоне стыков.
Протокол игры
|(1:0) Омари Вармед4'
|21'Блас Людовик (1:1)
|(2:1) Туре Сулейман45'
Мвого Ивон•Менди Формоз III•Тальби Монтассар•Туре Сулейман•Ле Бри Тео83' (Калюлю Гедеон (83') •Йонгва Дарлин•Абергель Лоран•Бакайоко Тьемуэ•Пабло Пажис46' (Bassirou Ndiaye (46') •Тосин Айегун•Крупи Эли Джуниор63' (Февр Ромен (63')
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс•Омари Вармед46' (Ву Кристофер (46') • 48'Белосьян Женуэль•Трюффер Адриен•Буриго Бенжамен62' (Салах Ибрагим (62') • 90'Сантамария Батист•Ле Фе Энцо76' (Ридер Фабиан (76') •Блас Людовик62' (Дуэ Дезире (62') •Мюинга Арно76' (Йылдырым Бертуг (76') •Гуйри Амин
Запасные: Галлон Готье•Дуэ Гела•Jeremy Jacquet•Mahamadou Nagida
22 октября. Стадион "Стад де Мустуар".
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