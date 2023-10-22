«Лорьян» прервал серию неудач, одолев «Ренн»

В девятом туре чемпионата Франции «Лорьян» играл против «Ренна». Хозяева поля, не побеждавшие с лета, открыли счет уже на четвертой минуте благодаря автоголу. Соперник доминировал сегодня, но смог забить лишь раз, однако гол Людовика Бласа ничего не дал, так как «Лорьян» вырвал победу на 45-й минуте после удара Сулеймана Туре.

«Ренн» остается восьмым, а соперник проигрывает ему только очко, хотя до начала тура шел в зоне стыков.