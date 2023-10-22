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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лорьян» прервал серию неудач, одолев «Ренн»

22 Октября 2023 • 16:01 Комментировать
Лорьян
2:1
Ренн

В девятом туре чемпионата Франции «Лорьян» играл против «Ренна». Хозяева поля, не побеждавшие с лета, открыли счет уже на четвертой минуте благодаря автоголу. Соперник доминировал сегодня, но смог забить лишь раз, однако гол Людовика Бласа ничего не дал, так как «Лорьян» вырвал победу на 45-й минуте после удара Сулеймана Туре.

«Ренн» остается восьмым, а соперник проигрывает ему только очко, хотя до начала тура шел в зоне стыков.

Протокол игры  
Лорьян2:1Ренн
(1:0) Омари Вармед4'  
  21'Блас Людовик (1:1)
(2:1) Туре Сулейман45'  
Мвого ИвонМенди Формоз IIIТальби МонтассарТуре СулейманЛе Бри Тео 83' (Калюлю Гедеон ( 83') Йонгва ДарлинАбергель ЛоранБакайоко ТьемуэПабло Пажис 46' (Bassirou Ndiaye ( 46') Тосин АйегунКрупи Эли Джуниор 63' (Февр Ромен ( 63')
Запасные: Понсо ЖульенЛе Гофф ВенсанКари АйманМакенго Жан-ВикторЛапорт ЖульенЮфеган Доминик
Манданда СтивАссиньон ЛоренсОмари Вармед 46' (Ву Кристофер ( 46'  48') Белосьян ЖенуэльТрюффер АдриенБуриго Бенжамен 62' (Салах Ибрагим ( 62'  90') Сантамария БатистЛе Фе Энцо 76' (Ридер Фабиан ( 76') Блас Людовик 62' (Дуэ Дезире ( 62') Мюинга Арно 76' (Йылдырым Бертуг ( 76') Гуйри Амин
Запасные: Галлон ГотьеДуэ ГелаJeremy JacquetMahamadou Nagida
22 октября. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Ренн Лорьян
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