​Кейлор Навас принял решение по будущему

Голкипер Кейлор Навас недоволен своим положением в «ПСЖ». Оно и понятно – костариканец не провёл ни одного матча в сезоне 2023/2024. Основным вратарём гранда Лиги 1 является Джанлуиджи Доннарумма, и Луис Энрике не применяет ротацию.

Как сообщает TodoFichajes, 36-летний Навас планирует сменить клубную прописку в январе. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают опытного вратаря в 3 миллиона евро, но на деле его цена может оказаться ниже.

Напомним, что в прошлом сезоне Кейлор Навас выступал в аренде за английский «Ноттингем Форест».