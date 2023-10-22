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Чемпионат Франции. Лига 1

​Впервые в истории французского чемпионата два итальянских тренера сразились друг против друга

22 Октября 2023 • 03:08 Комментировать

В девятом туре французского чемпионата Лиги 1 «Ницца» добыла три очка в игре с «Марселем», одержав пятую победу в сезоне и возглавив турнирную таблицу. У матча была еще одна любопытная подоплека - впервые в истории французского чемпионата друг против друга сошлись два итальянских тренера - Дженнаро Гаттузо, тренирующий «Марсель», против Франческо Фариоли.

В следующем туре чемпионата «Ницца» сыграет на везде с «Клермоном», это случится в пятницу, двадцать седьмого октября. Что до «Марселя», то ему предстоит сразиться с «Лионом», но в воскресенье, 29 октября, на два дня позже.


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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Дженнаро Гаттузо Франческо Фариоли
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