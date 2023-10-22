Маркиньос обошёл Верратти и стал вторым в истории по сыгранным матчам за «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос вышел на второе место по количеству матчей за команду.

Бразилец вышел в стартовом составе команды Луиса Энрике в субботнем поединке Лиги 1 против «Страсбурга», который завершился победой действующих чемпионов со счётом 3:0. Для Маркиньоса эта игра стала 417-й в составе «ПСЖ» во всех турнирах – второй показатель за всю историю клуба. 29-летний капитан парижан опередил в списке итальянского хавбека Марко Верратти, по ходу текущего сезона перешедшего в катарский «Аль-Араби». Рекордсменом остаётся Жан-Марк Пилорж – 435 матчей.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. До переезда во Францию он представлял цвета «Ромы» и «Коринтианса».