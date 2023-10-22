​Данте - пятый игрок в 21-м веке в Лиге 1, сыгравший в возрасте 40+

Бразильский защитник Данте восемнадцатого октября отпраздновал свой сороковой день рождения, а через три дня вышел на поле в составе «Ниццы» против «Марселя». Данте стал пятым игроком во французском чемпионате в 21-м веке, который сыграл матч в возрасте сорока лет и более.

Перед ним это сделали Бенжамин Ниве, итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, бразилец Хилтон, а также Флоран Бальмон. Ну а «Ницца» отметила юбилей бразильца приличествующим образом, обыграв соперника с минимальным преимуществом благодаря мячу Эванна Гессанда. В следующем туре чемпионата «Ницца» сыграет на выезде с «Клермоном».