​Бакайоко: «Нестабильность повредила моей карьере»

Бывший игрок итальянского «Милана» и лондонского «Челси» Тьемуа Бакайоко сейчас вернулся на родину и выступает там в составе «Ренна». Он считает, что скитания по различным арендам в итоге сильно навредили его карьере.

- Все началось в 2018 году, когда в «Челси» пришел Маурицио Сарри. Он заявил, что не особо рассчитывает на меня и я решил, что мне лучше уйти. Тогда мне казалось это хорошим решением. Но в итоге все это обернулось нестабильностью, которая навредила моей карьере. Сейчас понимаю, что лучше бы я выступал где-то стабильно в одном месте, - цитирует слова Бакайоко derbyderbyderby.it.