​Гаттузо - самый неудачливый тренер-дебютант «Марселя» с 2007 года

Не очень удачно действует у руля «Марселя» итальянец Дженнаро Гаттузо, возглавивший клуб в конце сентября. Под его началом команда провела три матча и потерпела два поражения. Последним тренером, столь неудачно дебютировавшим у руля провансальского клуба, был в 2007 году бельгийский специалист Эрик Геретс, в 80-е годы слывший одним из лучших игроков сборной своей страны.

В следующем, десятом туре французского чемпионата Лиги 1 «Марсель» сыграет с другим клубом, неудачно выступающим в нынешнем сезоне - «Лионом». Это случится в следующее воскресенье, двадцать девятого октября.