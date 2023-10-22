​Мбаппе перестал быть лидером «ПСЖ» по количеству продаваемых футболок

После ухода Лионеля Месси и Неймара из парижского «ПСЖ» казалось, что Килиану Мбаппе никто и ничего не может помешать стать лидером клуба по количеству продаваемых футболок. Однако это совсем не так.

Летом в «ПСЖ» перешел корейский полузащитник Ли кан Ин, и, хотя особо каши в команде он пока не варит, его трансфер открыл перед парижанами новые маркетинговые перспективы - и в Южной Корее появился клубный магазин.

И его популярность такова, что футболки с фамилией Ли кан Ин стали самыми продаваемыми в «ПСЖ». В Европе, правда, вы их вряд ли увидите много - в Южной Корее продаются в среднем три из четырех проданных футболок с фамилией корейского полузащитника.