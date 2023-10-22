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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: «Я влюблён в игру Дембеле»

22 Октября 2023 • 01:18 Комментировать
ПСЖ
3:0
Страсбург

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о результативности вингера Усмана Дембеле.

26-летний футболист пока не забивал в составе парижан. В активе француза, купленного у «Барселоны» за 50 млн евро, две результативные передачи в десяти матчах нынешней кампании.

«На мой взгляд, Усман – уникальный игрок, мы должны пользоваться преимуществами, которые он нам даёт. Меня не волнует тот факт, что он мало забивает и ассистирует. Он создаёт численные превосходства, забирает на себя трёх оппонентов и открывает пространство для товарищей по команде. Он не боится, когда его бьют, не избегает работы в защите и в прессинге. У меня нет никаких опасений по поводу Дембеле. Я влюблён в его игру», – приводит Goal слова Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Усман Дембеле
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