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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» вырвала победу над «Марселем» и возглавила Лигу 1

22 Октября 2023 • 00:05 Комментировать
Ницца
1:0
Марсель
окончен

В девятом туре Лиги 1 никому не проигрывающая «Ницца» принимала середняков из «Марселя». Встреча получилась упорной с небольшим количеством ударов в створ. Исмаила Сарр стал автором первого результативного удара, но там был офсайд. Только в заключительные минуты футболисты вышли из «летаргического сна». Пьер-Эмерик Обамеянг послал мяч в штангу, выиграв воздух. Тут же Леонардо Балерди наиграл на вторую желтую карточку, а «Ницца» открыла счет. После подачи Жереми Бога Эванн Гессан головой послал мяч в сетку.

«Ницца» победила со счетом 1:0 и возглавила таблицу, соперник делит шестое место.

Протокол игры  
Ницца1:0Марсель
(1:0) Гессан Эванн79'  
Булка МарцинЛотомба Жордан 43' (Росарио Пабло ( 43') Тодибо Жан-КлерДанте Бонфим  15'Бар МельвенБудауи Хишем  56'Ндайишимийе ЮссуфСансон Морган 72' (Клод-Морис Алексис ( 72') Лаборд ГаэтанМоффи Теремас  79' 72' (Гессан Эванн ( 72') Бога Жереми  24' 90' (Перро Ромен ( 90')
Запасные: Сиригу СальватореМенди АнтуанБуанани БадрединЛоше ТомБальде Алиу
Лопес Пау 60' (Бланко Рубен ( 60') Клосс Жонатан 46' (Мурильо Микаэль ( 46'  90') Мбемба ШансельБалерди Леонардо  75'  78'Лоди РенанРонжье ВалентинУнаи Аззедин 56' (Верету Жордан ( 56') Сарр ИсмаилаАрит Амин 81' (Меите Бамо ( 81') Ндиайе ИльманОбамеянг Пьер-Эмерик 81' (Кондогбия Жоффрей ( 81')
Запасные: Оливейра ВиторНадир БилалМайока-Тика НоамМуге Франсуа
21 октября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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