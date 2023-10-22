«Ницца» вырвала победу над «Марселем» и возглавила Лигу 1

В девятом туре Лиги 1 никому не проигрывающая «Ницца» принимала середняков из «Марселя». Встреча получилась упорной с небольшим количеством ударов в створ. Исмаила Сарр стал автором первого результативного удара, но там был офсайд. Только в заключительные минуты футболисты вышли из «летаргического сна». Пьер-Эмерик Обамеянг послал мяч в штангу, выиграв воздух. Тут же Леонардо Балерди наиграл на вторую желтую карточку, а «Ницца» открыла счет. После подачи Жереми Бога Эванн Гессан головой послал мяч в сетку.

«Ницца» победила со счетом 1:0 и возглавила таблицу, соперник делит шестое место.