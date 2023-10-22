«Ницца» вырвала победу над «Марселем» и возглавила Лигу 1

В девятом туре Лиги 1 никому не проигрывающая «Ницца» принимала середняков из «Марселя». Встреча получилась упорной с небольшим количеством ударов в створ. Исмаила Сарр стал автором первого результативного удара, но там был офсайд. Только в заключительные минуты футболисты вышли из «летаргического сна». Пьер-Эмерик Обамеянг послал мяч в штангу, выиграв воздух. Тут же Леонардо Балерди наиграл на вторую желтую карточку, а «Ницца» открыла счет. После подачи Жереми Бога Эванн Гессан головой послал мяч в сетку.
«Ницца» победила со счетом 1:0 и возглавила таблицу, соперник делит шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Гессан Эванн79'
Булка Марцин•Лотомба Жордан43' (Росарио Пабло (43') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим• 15'Бар Мельвен•Будауи Хишем• 56'Ндайишимийе Юссуф•Сансон Морган72' (Клод-Морис Алексис (72') •Лаборд Гаэтан•Моффи Теремас 79'72' (Гессан Эванн (72') •Бога Жереми 24'90' (Перро Ромен (90')
Лопес Пау60' (Бланко Рубен (60') •Клосс Жонатан46' (Мурильо Микаэль (46') • 90'Мбемба Шансель•Балерди Леонардо 75'• 78'Лоди Ренан•Ронжье Валентин•Унаи Аззедин56' (Верету Жордан (56') •Сарр Исмаила•Арит Амин81' (Меите Бамо (81') •Ндиайе Ильман•Обамеянг Пьер-Эмерик81' (Кондогбия Жоффрей (81')
21 октября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Бан пользователя