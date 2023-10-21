Энрике рассказал, планирует ли использовать схему с четырьмя атакующими игроками против «Милана»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о плане на предстоящий матч Лиги чемпионов против «Милана».

В поединке предыдущего тура самого престижного еврокубка против «Ньюкасла» испанский тренер решился выпустить на поле сразу четырёх атакующих игроков, что не слишком сработало – парижане проиграли в Англии со счётом 1:4.

После субботней победы «ПСЖ» над «Страсбургом» (3:0) журналисты поинтересовались у Энрике, готов ли тот рискнуть во встрече с «Миланом».

«Четыре атакующих игрока против «Милана»? Каждый матч – это отдельная история. Я мог бы сказать, что мы играем с четырьмя, пятью, шестью, восемью нападающими. Цель в том, чтобы в команде было 11 нападающих и 11 защитников», – заявил на пресс-конференции рулевой.