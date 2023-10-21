Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике рассказал, планирует ли использовать схему с четырьмя атакующими игроками против «Милана»

21 Октября 2023 • 23:27 Комментировать
ПСЖ
...
Милан
25.10 22:00

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о плане на предстоящий матч Лиги чемпионов против «Милана».

В поединке предыдущего тура самого престижного еврокубка против «Ньюкасла» испанский тренер решился выпустить на поле сразу четырёх атакующих игроков, что не слишком сработало – парижане проиграли в Англии со счётом 1:4.

После субботней победы «ПСЖ» над «Страсбургом» (3:0) журналисты поинтересовались у Энрике, готов ли тот рискнуть во встрече с «Миланом».

«Четыре атакующих игрока против «Милана»? Каждый матч – это отдельная история. Я мог бы сказать, что мы играем с четырьмя, пятью, шестью, восемью нападающими. Цель в том, чтобы в команде было 11 нападающих и 11 защитников», – заявил на пресс-конференции рулевой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Страсбург Страсбург
3
0
1.30 6.20 10.00
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Марсель Марсель
1
0
0.00 0.00 0.00
Видео
22.10.23 в 14:00
Лорьян Лорьян
Ренн Ренн
3.80 3.65 2.03
Видео
22.10.23 в 16:00
Лилль Лилль
Брест Брест
1.56 4.50 6.00
Видео
22.10.23 в 16:00
Нант Нант
Монпелье Монпелье
0.00 0.00 0.00
Видео
22.10.23 в 16:00
Тулуза Тулуза
Реймс Реймс
2.75 3.55 2.60
Видео
22.10.23 в 18:05
Монако Монако
Мец Мец
1.40 5.40 7.60
Видео
22.10.23 в 21:45
Лион Лион
Клермон Клермон
1.74 4.20 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
00:05 · Франция. Лига 1
«Ницца» вырвала победу над «Марселем» и возглавила Лигу 1
21 Октября
23:27 · Франция. Лига 1
Энрике рассказал, планирует ли использовать схему с четырьмя атакующими игроками против «Милана»
21:42 · Франция. Лига 1
Мбаппе забил 172 гола в чемпионате до 25-летия – такое не удавалось ни одному игроку топ-5 лиг за 58 лет
21:31 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о победе «ПСЖ» над «Страсбургом»: «Очень доволен игрой»
19:58 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» спокойно разгромил «Страсбург»
17:36 · Франция. Лига 1
​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Страсбурга»
17:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
13:42 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» рассказал о состоянии Головина
11:34 · Англия. Премьер-лига
Названы топ-10 самых дорогих вратарей мира - среди них Куртуа и Алиссон
07:56 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» хочет получить гарантии от Мбаппе
01:15 · Франция. Лига 1
​Лидер французских «левых» вступился за Бензема
00:18 · Франция. Лига 1
​Эвра: «Давайте оставаться людьми»
20 Октября
23:56 · Франция. Лига 1
«Гавр» с Кузяевым едва не упустил нулевую ничью в игре с «Лансом»
23:21 · Франция. Лига 1
Луис Энрике рассказал, почему «ПСЖ» будет труднее играть со «Страсбургом», чем с «Миланом»
22:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует подписать креативного полузащитника в январе
Все новости
Рекомендуем